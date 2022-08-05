Лукашенко продолжит поездки по регионам: посетит Витебскую область и рассмотрит работу интеграционных объединений в АПК

Продолжаются рабочие поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко по регионам страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

После республиканского селекторного совещания по уборочной кампании 26 июля, на котором была комплексно обсуждена ситуация в АПК, глава государства начал серию рабочих поездок, чтобы изучить ситуацию на местах.

Александр Лукашенко в конце прошлой и начале нынешней недели проинспектировал два района Минской области - Слуцкий и Мядельский. Помимо непосредственно хода уборочной речь шла о новых подходах в хозяйствовании, распространении передового опыта сельхозорганизаций.

Планируется, что 5 августа Президент посетит Витебскую область. Продолжение разговора о функционировании создаваемых в этом регионе интеграционных структур - агропромышленных объединений - Александр Лукашенко анонсировал еще на селекторе. И в целом глава государства не в первый раз и в этом году, и ранее обращается к этой теме, держит ее на контроле. В предыдущий раз наиболее подробно ее рассматривали на президентском совещании в марте в городе Глубокое.

Всего на Витебщине создано семь таких структур, в которые объединили слабые хозяйства. Как раз на базе и примере одной из них в этот раз рассмотрят работу в целом и тенденции в функционировании объединений.