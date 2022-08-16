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Лукашенко продолжает серию выездов в регионы по сельхозтематике, в этот раз главная тема — семеноводство

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Лукашенко продолжает серию выездов в регионы по сельхозтематике, в этот раз главная тема — семеноводство

Президент Беларуси Александр Лукашенко продолжает серию региональных поездок по сельскохозяйственной тематике. В Смолевичском районе Минской области глава государства ознакомится с ходом полевых работ и проинспектирует ситуацию в семеноводстве, сообщает БЕЛТА.

Президент посетит селекционно-семеноводческий комплекс РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию". Александру Лукашенко доложат о ходе полевых работ как в регионе, так и Беларуси в целом, основных результатах деятельности Национальной академии наук Беларуси в области земледелия, работе научно-практического центра по обеспечению сельскохозяйственных организаций страны современными отечественными сортами зерновых и кормовых культур.

Планируется, что глава государства ознакомится с селекционными полями по выведению сортов пшеницы и зернобобовых культур, посетит производственный участок научно-практического центра по доработке семенного материала.

В РУП "Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию" ведется работа по селекции 38 видов сельскохозяйственных растений, производство оригинальных семян около 140 районированных сортов. В 2021 году на полях страны возделывались 176 сортов сельскохозяйственных культур селекции центра, которые занимали более 80% посевных площадей, а отечественные сорта озимой ржи, овса, кормового ячменя, гречихи, яровой пшеницы и люпина - более 90% площадей. Все зарегистрированные сорта центра успешно конкурируют с лучшими достижениями зарубежной селекции и имеют высокий уровень урожайности и качества продукции: у зерновых - более 100 ц/га, рапса - 60, зернобобовых культур - до 50 ц/га.

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