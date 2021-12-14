Лукашенко про нового губернатора Могилевской области Анатолия Исаченко: будет не хуже прежнего

Новый губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко будет не хуже прежнего. Уверенность в этом высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время представления нового губернатора, передает корреспондент БЕЛТА.

Характеризуя главу региона, Президент отметил, что давно и пристально наблюдает за его профессиональной деятельностью и придерживается хорошего мнения о нем. "Я абсолютно убежден и говорю это при Леониде Константиновиче (Зайце, прежнем губернаторе области. - Прим. БЕЛТА), что хуже он не будет. Я в этом убедился на примере Минской области", - сказал Президент. Он вспомнил, как в свое время Анатолия Исаченко назначал руководить одним из важнейших регионов страны - Минской областью, где на тот момент хватало проблем. "Молодец, крепкий мужик, выдюжил, - заметил глава государства. - Но тесно стало в кабинете".

"Я очень трепетно отношусь к своей области - Могилевской, родной области, - сказал белорусский лидер. - Вся моя сознательная жизнь здесь, на Могилевщине. Я знаю каждый метр в Могилеве, я здесь учился". Учитывая, в том числе, и это особое отношение главы государства, к выбору руководителя региона подходили очень тщательно. "Мы перебирали очень много кандидатур. И зная о том, что Анатолия уже не удержать в кабинете, хотя и работы там хватало, я и сказал: давайте попробуем, он хуже не будет, он такого же стиля работы, как Леонид Константинович, требовательный, - рассказал Президент. - Но самое главное, последняя капля, что в плюс сыграла, - то, что он ваш (долгое время работал в Могилевской области. - Прим. БЕЛТА)".

"Он здесь работал, здесь состоялся, ему не надо входить в курс дела. И конечно, за плечами колоссальный опыт", - подытожил Александр Лукашенко.