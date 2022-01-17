Лукашенко приоткрыл подробности подготовки операции ОДКБ в Казахстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, раскрыл некоторые подробности подготовки недавней операции ОДКБ в этой стране, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я скажу больше, без хвастовства. Вся эта операция, вплоть до деталей, была разработана двумя президентами - России и Беларуси - в течение одного часа. Был намечен замысел, министерства обороны под руководством Шойгу и Хренина детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов, и уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан. Все было сделано быстро и решительно, без колебаний", - рассказал Александр Лукашенко.