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Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств

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Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств, включая Российскую Федерацию, передает корреспондент БЕЛТА.

Верительные грамоты Президенту вручили дипломаты Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Республики Чад и Шри-Ланки. Традиционно Александр Лукашенко высказался о сотрудничестве Беларуси с каждым из этих государств.

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