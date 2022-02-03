Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 8 государств, включая Российскую Федерацию, передает корреспондент БЕЛТА.
Верительные грамоты Президенту вручили дипломаты Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Республики Чад и Шри-Ланки. Традиционно Александр Лукашенко высказался о сотрудничестве Беларуси с каждым из этих государств.
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