Лукашенко принял с докладом губернатора Могилевской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца.

"Как мы и договаривались при назначении вас на должность, главная задача перед губернатором Могилевщины - вывести область на определенный уровень. Как я тогда сказал, в хвосте плестись Могилевская область не должна", - отметил Александр Лукашенко.

По словам Президента, результаты работы области хоть и нельзя назвать впечатляющими, но они достаточно высокие.

"Вы по своему ВРП сработали примерно на 101% (по итогам 2020 года к уровню 2019-го. - прим.). Неплохой показатель, в этом отношении надо отдать должное. Но все остальные показатели у нас желают быть лучше. Поэтому видеть только положительное и не обращать внимания на то, где надо напрячься, будет неправильно: мы просто остановимся в развитии. Будем считать, что прошлый год (это признано во всем мире) не является критерием, эталоном для того, чтобы делать какие-то выводы. Будем смотреть в будущее. Но то, что вам удалось расшевелить могилевчан, это неоспоримый факт", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что по многим направлениям работы Могилевской области решения принимались на высшем уровне. Были разработаны проекты по развитию производств, предоставлены преференции юго-восточным регионам области, оказывалась поддержка социальной сфере. "Наверху решения приняты, но надо сконцентрироваться на их реализации", - подчеркнул Президент.

Он поинтересовался у Леонида Зайца, что еще необходимо сделать, чтобы Могилевская область прибавила в своем развитии. При этом, по словам главы государства, надо учитывать, что этот год особенный. "Определенностей никаких нет: мы не знаем, как будет развиваться мировая экономика (очень большое падение), как будет развиваться пандемия, которая влияет не только на умы людей, но и на экономику, как в мире пойдут глобальные процессы, - вы видите, какая турбулентность даже в оплоте демократии. Поэтому много неопределенностей, и это все надо учитывать. И ограниченность средств, и определенное давление со всех сторон: изнутри, извне. Мы, конечно, на колени не рухнем (это однозначно), но в развитии мы это должны учитывать. Надо мобилизовать все то, что есть, а потом браться за что-то новое. Будем исходить из этого", - сказал Александр Лукашенко.