Лукашенко: принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно
БелТА 36 0
Принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании.
"Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться - пусть вакцинируется, не хочет - не надо", - заявил Александр Лукашенко.
Вместе с тем, отметил Президент, есть определенные категории людей, которых надо не заставлять, а попросить. Это, например, врачи или работники торговли. "Но никакой принудиловки", - подчеркнул белорусский лидер.
/Будет дополнено/.
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