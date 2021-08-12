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COVID-19

Лукашенко: принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно

БелТА 36 0

Лукашенко: принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно

Принудительной вакцинации от COVID-19 в Беларуси быть не должно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании.

"Никакой насильственной вакцинации. Категорически предупреждаю. Добровольная вакцинация. Хочет человек вакцинироваться - пусть вакцинируется, не хочет - не надо", - заявил Александр Лукашенко.

Вместе с тем, отметил Президент, есть определенные категории людей, которых надо не заставлять, а попросить. Это, например, врачи или работники торговли. "Но никакой принудиловки", - подчеркнул белорусский лидер.

/Будет дополнено/.

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