Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Кыргызстане

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Кыргызстане принимает участие в саммите ЕАЭС, передает БЕЛТА.

Встреча проходит в государственной резиденции Президента Кыргызстана «Ала-Арча». Это первый за три года самиит ЕАЭС, который проходит в очном формате.

На повестке – 17 вопросов. В их числе – промышленная кооперация, формирование общих рынков и устранение внутренних препятствий.

Фото: «Пул Первого»