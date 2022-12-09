Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Кыргызстане
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в Кыргызстане принимает участие в саммите ЕАЭС, передает БЕЛТА.
Встреча проходит в государственной резиденции Президента Кыргызстана «Ала-Арча». Это первый за три года самиит ЕАЭС, который проходит в очном формате.
На повестке – 17 вопросов. В их числе – промышленная кооперация, формирование общих рынков и устранение внутренних препятствий.
Фото: «Пул Первого»
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