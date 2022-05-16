Лукашенко прилетел в Москву на юбилейный саммит ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Внуково-2, передает корреспондент БЕЛТА.

В Москве сегодня пройдет саммит ОДКБ. Встреча лидеров приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

Ожидается, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление в связи с юбилейными датами и решение о награждении участников миротворческой операции в Казахстане.

После саммита у Александра Лукашенко запланированы двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.