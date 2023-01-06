Лукашенко прибыл на Обуз-Лесновский полигон под Барановичами

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский.

Здесь размещена российская часть совместной региональной группировки войск. На полигоне Президент заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений.

"Товарищ Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь, соединения Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями Вооруженных Сил Республики Беларусь на полигонах Республики Беларусь провели учения, командно-штабные тренировки в рамках проведения тренировок союзных сил", - доложил главе государства представитель российских Вооруженных Сил.

По словам офицера, в частности, совместные учения провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. "На данном этапе подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации готовы к выполнению задач по предназначению. Хотелось бы поблагодарить вас лично за оказанную помощь в развертывании, оказание помощи в обеспечении в части мероприятий, касающихся подготовки личного состава", - добавил он.

"Общее дело делаем", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства на полигоне также ознакомился с расположением воинских частей и подразделений российских Вооруженных Сил, пообщался с солдатами и офицерами.

"Если будут вопросы ко мне, скажите", - отметил Президент.

По материалам belta.by.