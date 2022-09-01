Лукашенко представил новый отечественный компьютер

Президент Беларуси Александр Лукашенко на открытом уроке "Историческая память - дорога в будущее" представил новый отечественный компьютер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт - первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача "пошататься" по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать (процессоры, программное обеспечение), и создать этот компьютер. Честно скажу, в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Компьютер создан на белорусском заводе "Горизонт". "Пощупав его, вы бы не сказали, что он создан в Беларуси. Это говорит о том, что у нас есть огромный потенциал. У нас есть люди, которые (как американцы когда-то мне сказали, когда я создавал Парк высоких технологий) умеют творить невероятное. Выступая тогда на совещании у меня, американский специалист поднялся и говорит: если вы хотите что-то создать, можно во многих странах мира это сделать, но если хотите создать что-то невероятное - приезжайте в Беларусь", - поделился воспоминаниями глава государства.

"Мы тогда только-только начинали создавать Парк высоких технологий, только-только думали запустить свой спутник в космос. И тогда наши ребята себя очень серьезно зарекомендовали. И мы немало сделали. В том числе и это", - отметил Президент, показывая на новый отечественный компьютер.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что это будет самый современный компьютер на уровне мировых стандартов. "Вы можете сказать - ну понятно, тут же еще и импортные составляющие. Но во всех самых лучших компьютерах нет полностью комплектующих только одной страны. То есть это собрание сочинений всей планеты. Такие суперсовременные вещи не делает (полностью. - Прим. БЕЛТА) ни одна страна. И не потому, что, к примеру, американцы или китайцы не могут это сделать, а потому, что в этом нет никакой необходимости. Наука весьма интернациональная, и то, что она создает, тоже является интернациональным продуктом", - обратил внимание он.

Глава государства также напомнил, что в сотрудничестве с российскими специалистами были ранее созданы несколько суперкомпьютеров.

"У вас возникает вопрос: к чему Президент на этом уроке все перечислил: от зерновых до суперкомпьютеров. Уважаемые друзья! Таким образом наш народ, мы с вами пишем свою историю", - резюмировал Президент.