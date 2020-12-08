Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Что это значит?

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.

"Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января - начале февраля.

"Нам надо утвердить пятилетку - как мы будем двигаться в социально-экономическом развитии. Главное - экономика, к чему мы будем стремиться. Люди должны быть сориентированы на пять лет вперед. Второй вопрос - политика. Вы сами его подкинули: Конституция и прочее", - отметил глава государства.

Он также предложил избирать делегатов на Всебелорусское народное собрание на пятилетний срок. Работать они будут на общественных началах. При этом их роль и статус значительно повысят: им будут подотчетны руководители парламента, министры и губернаторы.

"Если мы снимаем некоторые обязанности с Президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся. Куда их передвигать? Надо искать такой орган. А у нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать, - считает Александр Лукашенко. - Если растворить полномочия Президента, которые передаются парламенту, правительству, министрам, губернаторам, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех мгновенно стабилизировал. Он будет выступать от имени народа, трудовых коллективов. Это не повторение депутатского корпуса: они как избирались, так и будут. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать".