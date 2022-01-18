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Референдум 2022

Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес

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Лукашенко: предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес

Предложенные поправки в Конституцию Беларуси вызвали живой интерес. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мной было принято решение о широком освещении предлагаемых новаций, чтобы получить обратную связь, оценку этого проекта от специалистов, руководителей предприятий, простых людей, в том числе госслужащих, трудовых коллективов и организаций. Как мне докладывают, предложенные поправки вызвали живой интерес. В диалоге участвуют все группы и слои населения", - сказал глава государства.

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