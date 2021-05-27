Лукашенко пожелал отечественным СМИ сохранить статусность, быть всегда первыми и на высоте

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам, гостям и организаторам первого Форума медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации". Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Мы видим, с какой скоростью инновационные технологии меняют жизнь общества, какие возможности они открывают в сфере создания и распространения медиаконтента, какие риски формируют в вопросах информационной безопасности государства. Понимаем, что незыблемость нашего суверенитета, сохранение единства и согласия белорусского народа во многом зависят от профессионализма и гражданской позиции отечественных журналистов", - говорится в приветствии.

"Убежден, что ваше стремление развиваться и совершенствоваться, умение сплотиться, защищая национальные интересы страны, являются залогом благополучия и мира независимой Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал, чтобы старт форума был ярким, а работа его участников - продуктивной. "На фоне современных трендов мировой журналистики, порой пренебрегающей этическими нормами и моральными принципами, желаю отечественным СМИ сохранить статусность, быть всегда первыми и на высоте", - отметил глава государства.