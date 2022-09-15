Лукашенко поздравил с 100-летием Национальную библиотеку

Коллективу Национальной библиотеки Беларуси

Уважаемые друзья!

Сердечно поздравляю вас с 100-летием со дня основания Национальной библиотеки Беларуси.

Учреждение является неисчерпаемым источником информации для всего общества.

Почти 20 лет назад началась история нового здания Национальной библиотеки, которое стало настоящим архитектурным бриллиантом страны, подтверждением извечного стремления белорусов к знаниям.

На ваш коллектив возложена благородная миссия по сохранению культурного наследия Беларуси, поэтому очень символично, что вековой юбилей библиотеки пришелся на Год исторической памяти.

В этот праздничный день хочется с особой теплотой отметить плодотворный труд нескольких поколений работников, благодаря которым библиотека завоевала международный авторитет, любовь и благодарность читателей.

Желаю вам долгих лет просветительской деятельности, здоровья, мира и благополучия.

Александр Лукашенко,

15 сентября 2022 года.