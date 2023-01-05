Лукашенко поздравил работников системы соцзащиты с профессиональным праздником

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов государственных органов и организаций системы социальной защиты с профессиональным праздником - Днем работников социальной защиты. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В Беларуси любые преобразования всегда направлены на то, чтобы каждый человек с рождения до глубокой старости был максимально защищен государством, - отметил Президент. - Важнейшую роль в этом благородном деле играют профессионалы с большим сердцем - работники социальной сферы. Проявляя искреннюю заботу о своих подопечных - а это в основном дети, люди пожилого возраста и те, чьи физические или ментальные возможности ограничены, - вы способствуете милосердию, состраданию, безусловной поддержке нуждающихся, сохраняя и приумножая эти традиционные для нас национальные ценности".

Александр Лукашенко убежден, что своим добросовестным и созидательным трудом они продолжат вносить достойный вклад в счастливое будущее Беларуси и ее народа.

Президент пожелал им крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов во всех начинаниях.

По материалам belta.by.