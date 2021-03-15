15 марта – День Конституции Республики Беларусь. Александр Лукашенко поздравил белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что принятый на рубеже эпох Основной закон закрепил историческое право белорусского народа жить в суверенной стране, создавать свободное справедливое общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи.

"Неукоснительно соблюдая конституционные нормы, мы воспитываем у молодых граждан уважительное отношение к правовым традициям, ответственность за будущее своего государства, обеспечиваем преемственность поколений", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что в Год народного единства главным ориентиром в достижении намеченных целей для белорусов станут те конституционные положения, которые отражают стремление народа к сплоченности, общественному согласию и взаимопониманию.