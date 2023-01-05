Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал форсировать строительство белорусских портов в России. Об этом он заявил на совещании по экспорту белорусских товаров.

Президент отметил, что в связи с попытками удушить Беларусь в прошлом году санкциями была нарушена сложившаяся логистика. Пришлось искать новые логистические пути. "Надо будет обсудить и эти вопросы. По крайней мере то, что вы просили меня решить на уровне Президента Российской Федерации для того, чтобы были открыты для нас порты, я полагаю, что все вопросы решены. Вопрос остается за малым - начинать грузить в этих портах. Хотя кое-что мы уже начали грузить. Надо быстрее строить эти порты, доводить до определенного уровня и торговать уже через собственные порты".

Как сообщалось, в августе 2022 года глава государства провел совещание по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции. Речь шла в том числе о стоимости и сроках строительства, окупаемости и возможных рисках. "Построить порт нужно быстро и с минимальными затратами", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам Президента, для Беларуси сейчас выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру. "О чем мы, в общем-то, давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. По крайней мере, со стороны Президента России, с которым я вел и веду переговоры по этим вопросам, препятствий никаких нет, исключительная поддержка. Так ли это на вашем уровне, я хотел бы сегодня услышать", - сказал Александр Лукашенко.

"У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в каком-то порту. Речь идет сегодня, прежде всего, о северо-западном регионе Российской Федерации. Президент России лично показал мне все порты Питера и вокруг него (он знает это досконально) и предложил: выбирайте любое направление. Но я ему сказал, нам уже сегодня нужно грузить. Говорит: любую точку и начинайте грузить. Поэтому (я так образно часто говорю) пока будем строить - мешками будем грузить. Естественно, 12 миллионов тонн и больше мешками не загрузишь, но, тем не менее, это говорит о том, что мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном квадратном метре российских портов грузить свои товары", - подчеркнул белорусский лидер.

По материалам belta.by.