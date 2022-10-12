Лукашенко: потенциал экономик Беларуси и Таджикистана гораздо выше уровня товарооборота

Потенциал экономик Беларуси и Таджикистана гораздо выше уровня товарооборота. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам по итогам официальных переговоров с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши делегации провели продуктивные, насыщенные переговоры. И с моим коллегой, большим другом - Президентом Республики Таджикистан Эмомали Шариповичем - также подключились к этим переговорам. Хотел бы искренне поблагодарить его за традиционно теплую встречу на таджикской земле. Очень ценю доверительные и дружеские отношения, которые проверены временем и подтверждены на деле", - сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, во время переговоров стороны конструктивно и откровенно рассмотрели все вопросы двусторонней повестки. Особое внимание было уделено торгово-экономическому сотрудничеству.

"Да, за прошедшие годы сделано многое, однако потенциал экономик наших государств гораздо выше достигнутого уровня взаимного товарооборота. Для эффективного использования имеющихся резервов мы намерены активизировать контакты наших предприятий, в том числе с помощью таких площадок, как выставки отечественных производителей и белорусско-таджикский бизнес-форум. Важно, что в настоящее время взаимодействие предприятий выходит за рамки классических внешнеторговых сделок. Хотя, как министр иностранных дел Беларуси Владимир Владимирович Макей сказал, что уже за один день достигли соглашений и контрактов на $50 млн (на бизнес-форуме. - Прим. БЕЛТА), но это только начало. Это подтверждают подписанные коммерческие соглашения и договоры", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что успешная реализация совместного проекта по производству белорусской сельскохозяйственной техники в Гиссаре была первым шагом на пути индустриализации и развития таджикской промышленности с использованием белорусских наработок. Белорусская сторона также видит большие перспективы, связанные с развитием сборочного производства своих лифтов, которое успешно функционирует в Таджикистане.

До конца года Беларусь и Таджикистан планируют ввести в эксплуатацию совместное предприятие в Душанбе по переработке молока. "В настоящее время наши предприятия оказывают необходимую технологическую поддержку таджикским партнерам", - подчеркнул Президент.

"Мы ежегодно расширяем правовую базу двусторонних отношений. В рамках этой встречи подписан целый ряд международных договоров. В том числе межправительственные соглашения в области содействия взаимной торговле, молодежной политики, несколько десятков международных и межвузовских соглашений", - добавил Александр Лукашенко.