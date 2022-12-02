Лукашенко: постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться

Постоянные реформирования сферы образования должны быть прекращены. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы.

Глава государства подчеркнул, что здесь и сейчас необходимо сформулировать механизм работы сферы образования на перспективу. "Постоянные реформирования и совершенствования после сегодняшнего обсуждения должны быть прекращены! Кроме учебников. Которые вы будете совершенствовать, реформировать, новые писать, старые модернизировать", – сказал он.

"Вообще, это уже возмущает наших людей. И менять правила игры постоянно нельзя. Давайте, наконец, поставим точку в этом затянувшемся разговоре и начнем кропотливую работу", – добавил Александр Лукашенко.

В предыдущий раз разговор по вопросам образования на уровне Президента состоялся в августе текущего года. Тогда в ходе обсуждений Администрации Президента и Министерству образования была поставлена задача дополнительно проработать изложенные в обновленных Кодексе об образовании и Правилах приема подходы к организации итоговой аттестации за курс средней школы и проведению вступительной кампании в вузы.

По материалам belta.by.