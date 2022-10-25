Лукашенко поставил задачу обеспечить безопасность в случае кибератак, но не создавать для этого новые центры

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу обеспечить безопасность важных объектов на случай, если они подвергнутся кибератакам. Но при этом не создавать для реализации этих задач дополнительные структуры. Об этом глава государства заявил на совещании по теме кибербезопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во всем мире (может быть, для нас так не характерно, но тем не менее факты имеют место быть) рост наблюдается кибератак", - обратил внимание белорусский лидер. Причем атакуют прежде всего стратегические объекты, государственные органы, предприятия, банковскую систему. "То есть целью их являются основные пункты жизнеобеспечения любого государства, в том числе и нашего. Это один из элементов гибридной войны, очень опасный элемент. Цель - нанести максимальный ущерб экономике и дестабилизировать в итоге общество. Характерно не только для Беларуси, но и для любых государств, на которые направлена эта атака", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее ответственным лицам было поручено внести предложения по максимальному противодействию кибератакам на объекты Беларуси. Оперативно-аналитический центр должен был привлечь необходимых специалистов и подготовить соответствующие предложения. "Давайте эти предложения рассмотрим. Но хочу предупредить по поводу создания каких-то дополнительных центров и структур, - сказал глава государства. - Сначала вы мне должны предложить обезопасить наше государство с учетом того, что у нас есть. Лишних денег нет для того, чтобы ходить друг за другом и что-то наблюдать. Давайте будем исходить из того, что цели мы определили, знаем, что такое кибервойна, что такое кибербезопасность. Все это в нашей Концепции национальной безопасности прописано. Дальше мы должны понимать и понимаем, на что будет направлена кибератака. Так вот, наверное, эти объекты на месте надо и защищать. Будем исходить из этого. А не создавать новое правительство, министерство или, как у нас принято, центры безопасности для того, чтобы наблюдать. Чего наблюдать? Нужно создавать систему безопасности на тех объектах, которые будут атакованы в случае кибервойны".

Вместе с тем Президент отметил, что готов выслушать иную точку зрения, если она имеется у участников совещания, в числе которых - начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Андрей Павлюченко, премьер-министр Роман Головченко, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Любое мнение или предложение присутствующих на тему обеспечения кибербезопасности должно быть продуманным и обоснованным, подчеркнул глава государства: "Может, вы что-то другое выработали. Вы долго над этим работали, поэтому я готов вас выслушать. Но хотел бы, чтобы опровергли то, что я сказал, если у вас иная точка зрения".