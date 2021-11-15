Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил упорядочить и организовать доставку и распределение гуманитарной помощи беженцам на границе, сообщает БЕЛТА.

Еще на совещании с правительством 11 ноября глава государства предложил перевезти детей беженцев в санатории и поручил подготовить для этого все необходимое. Но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо там, на границе, элементарно накормить, уточняет Telegram-канал "Пул первого".

Утром 13 ноября от Президента поступила команда: военные организуют палатки, где будет собираться вся поступающая помощь. Там же будут кормить детей и равномерно распределять помощь среди остальных беженцев. "Ответственные к выполнению задачи уже приступили", - отметили в "Пуле первого".-0-