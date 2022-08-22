Лукашенко поручил расширить спектр туристических услуг в Беловежской пуще

Глава государства Александр Лукашенко на представлении в должности управляющего делами Президента Юрия Назарова поручил расширить спектр туристических услуг в Беловежской пуще, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что Управление делами предлагает туристический отдых в национальных парках и Березинском биосферном заповеднике. По мнению Президента, необходимо уделить больше внимания рекламе имеющихся предложений для семейного и туристического отдыха.

"С учетом того, что такой отдых пользуется значительным спросом, подумайте над расширением спектра предоставляемых услуг экологического и познавательного туризма. В последнее посещение Беловежской пущи мы с губернатором Брестской области обсудили расширение таких услуг в Беловежской пуще. Надо отдать должное, Шулейко готов прилично вложиться туда, инвестировать, чтобы эти услуги расширять. Встретьтесь и обсудите с ним конкретно, что надо делать, и начнем делать прямо сейчас", - подчеркнул Александр Лукашенко.