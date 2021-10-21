Лукашенко поручил повыворачивать карманы мерзавцев, которые в условиях пандемии наживаются на здоровье людей

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал жестко пресекать факты, когда кто-то в условиях пандемии пытается нажиться на здоровье людей, в разы завышая стоимость тех или иных услуг. Об этом он заявил на совещании по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает БЕЛТА.

На совещании председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов доложил о ряде негативных случаев. Например, стоимость кислорода в зависимости от области возрастает в 2-5 раз. Огромное количество денег тратится на транспортировку. "В Гродненской области 12 медучреждений работали через ипэшника, который ничего не делал. У него не было ни транспорта, ни специалистов. Просто положил 500 тысяч в карман. Такие факты сейчас выявляются. Возбуждены уголовные дела и по другим областям", - отметил глава КГК.

Есть негативные факты и в отношении технического обслуживания аппаратов, когда стоимость таких услуг также различается в зависимости от области в 2-7 раз. "Не говоря уже о покупке запчастей, когда пытаются бэушные, восстановленные втридорога (реализовать. - Прим. БЕЛТА)", - рассказал он.

"С учетом того, что на это тратятся огромные деньги, немаловажно посмотреть размер тех выплат и субъектов, которые работают с этими деньгами", - считает Василий Герасимов.

Александр Лукашенко в этой связи дал конкретное поручение: "Если вы видите, что кто-то положил в карман, как вы сказали, 500 тысяч или миллион рублей, так вы достаньте. У вас достаточно полномочий. Повыворачивайте карманы".

"Потому что если мерзавцы уже наживаются на здоровье людей, когда напряжено все до предела… Весь мир на дыбы встал. Мы немалые деньги тратим на это. Достаньте их, и притом желательно оперативно", - потребовал глава государства.