Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. Об этом он заявил на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание на необходимость усиления работы с республиканскими органами власти. "Вот эти дни у меня было время, несмотря на занятость, все-таки подумать о том, что происходит в Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть: нам надо усиливать ответственность, дисциплину нашего общества. Безобразий предостаточно. И когда начинаешь заниматься, кажется, мелочью, выходишь на очень серьезные вопросы", - заметил белорусский лидер.

"Не хватает дисциплины. Поэтому вам надо взять на контроль в этом плане (это мое поручение Госсекретариату и вам как госсекретарю) всех, кто ответственен за исполнительскую дисциплину, мобилизовать все структуры органов власти на наведение дисциплины и порядка в стране. По всем направлениям. Я тут пример привел из образования. Но у нас хватает проблем и в социальной сфере. И в экономике у нас проблем хватает", - заявил глава государства.