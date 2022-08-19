Лукашенко поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции

«Все, что можешь положить на хранение, мы у тебя заберем. То, что тебе не надо будет, купим. Это я тебе гарантирую. Нет – я лично продам за пределы страны. Но это нам надо. Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую. Я ничего не имею против Египта. Но, согласитесь, завезти из Египта - месяц надо везти картошку, а свое не можем потреблять», – сказал Глава государства.