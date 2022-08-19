Лукашенко поручил максимально заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции

Заполнить в стране хранилища плодоовощной продукции максимально поручил Александр Лукашенко, чтобы потребности внутреннего рынка отечественной продукцией обеспечить в межсезонье, передает БЕЛТА.
При докладе губернатора Гродненской области Владимира Караника была поднята эта тема.
«Вопрос по каналам сбыта и по реализации. Мы производим все больше овощей и фруктов, но нам постоянно говорят, что их в магазине не купишь. И мы пытаемся закладывать в стабфонды, – рассказал губернатор. – При этом все равно остаются невостребованные остатки, которые мы списываем. И колхозники кладут это себе на убытки. Поэтому я хочу сказать, что наше сельское хозяйство способно удовлетворить потребности внутреннего рынка».
Заключены ли договоры с торговыми сетями, поинтересовался Президент.
«Со своими сетями готовы заключить. А с сетями республиканскими нет», – ответил Владимир Караник.
Под всю отечественную продукцию с торговлей должны быть заключены договоры, поручил Лукашенко.
«В этом году диктатура полная. Я уже об этом говорил. Все договоры, которые будут заключены (а все, что они произвели, на это они должны заключить договоры – торговля)», – подчеркнул Президент.
Расчеты за всю заложенную на хранение продукцию будут обеспечены, гарантировал Глава государства.
«Все, что можешь положить на хранение, мы у тебя заберем. То, что тебе не надо будет, купим. Это я тебе гарантирую. Нет – я лично продам за пределы страны. Но это нам надо. Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую. Я ничего не имею против Египта. Но, согласитесь, завезти из Египта - месяц надо везти картошку, а свое не можем потреблять», – сказал Глава государства.
«Хранилища все в стране должны быть забиты, заполнены. Ни одна картофелина, ни одно яблоко не останется лежать сверх нормы. Все будет куплено и реализовано. А торговлю возьмите за жабры железно. И заставьте заключить договоры», – потребовал белорусский лидер.