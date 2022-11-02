Лукашенко поручил до 7 ноября завершить уборку урожая, на свеклу дано еще пару дней

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом премьер-министра Романа Головченко, поручил до 7 ноября завершить уборку урожая, передает корреспондент БЕЛТА.

"И самое важное - окончание уборки урожая. Погода установилась, надо немедленно - немедленно, Роман Александрович, - закончить уборку кукурузы на зерно. Дождик прошел, назавтра мороз - в початках зерно промокло, мороз, что происходит? Зерно трескается и пропадает. Поэтому надо срочно убрать кукурузу на зерно, - потребовал Александр Лукашенко. - Естественно, у нас еще и свеклы немного есть. И зябь поднимать надо. Поэтому здесь надо активно поработать до 7 ноября. Хорошо, чтобы мы успели до 7 ноября закончить уборку, а до 10-го - сахарную свеклу закончить".