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Лукашенко пообещал посетить ряд медучреждений, занятых в лечении больных коронавирусом

belta.by 39 0

Лукашенко пообещал посетить ряд медучреждений, занятых в лечении больных коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в скором времени посетить ряд учреждений здравоохранения, занятых в лечении больных коронавирусом. Об этом глава государства заявил на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко пояснил, что с посещения 6-й городской клинической больницы Минска начнется серия его визитов по медицинским учреждениям регионов страны.

Президент, по его словам, намерен посетить больницы в каждой из областей Беларуси, чтобы лично удостовериться в том, что помощь оказывается на высоком уровне, и изучить, как усовершенствовать процесс лечения.

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