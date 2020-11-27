Лукашенко пообещал посетить ряд медучреждений, занятых в лечении больных коронавирусом

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал в скором времени посетить ряд учреждений здравоохранения, занятых в лечении больных коронавирусом. Об этом глава государства заявил на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко пояснил, что с посещения 6-й городской клинической больницы Минска начнется серия его визитов по медицинским учреждениям регионов страны.