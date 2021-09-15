Лукашенко похвалил Алехно: “Мало того, что талантливый, так еще и патриот

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Торжественная церемония состоялась 14 сентября во Дворце Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко также вручил дипломы о присвоении почетных званий большой группе представителей различных сфер. Звания заслуженного артиста удостоены эстрадный певец Руслан Алехно, художественный руководитель Национального академического театра имени Янки Купалы Ольга Нефедова и артист-вокалист (солист) - ведущий мастер сцены Национального академического Большого театра оперы и балета Татьяна Третьяк. И каждый из них выразил желание выступить с ответным словом, хотя изначально это не было предусмотрено в сценарии мероприятия.

Как признался Руслан Алехно, для него получение почетного звания - это очень большая награда и важное событие. "Это заслуга моей семьи, признание белорусского народа, моих поклонников и лично ваше, Александр Григорьевич. Я глубоко осознаю, верю и сделаю все, чтобы белорусский зритель полюбил и поверил в своих артистов, а главное - шел на их концерты, - сказал артист. - Звание - большая ответственность, новый этап, который дает возможность каждому артисту стать сильнее и лучше. Еще раз выражаю благодарность стране, народу и лично вам, Александр Григорьевич".

"Для артистов, журналистов, других творческих профессий, художников, скульпторов год был непростой, - заявил Президент в ответ на слова артиста. - Они были на виду, а те, кто не был на виду, стали видными благодаря тому, что целый шквал атак обрушился на них. Выдержали. Таких, как Руслан, к сожалению, немного. Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих, которые топтались здесь, в Беларуси, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись. Это не артисты. Это не творческие работники. Это даже не трусы. Это предатели", - обратил внимание глава государства.

В качестве примера он привел таких людей, как Руслан Алехно: "А вот его вы видели и до событий, и во время, и после. Мало того, что он талантливый человек, он остался человеком-патриотом. Это надо ценить. Я это очень ценю. Оценят это и люди. Просто надо время".