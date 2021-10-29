Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с ЦТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с централизованным тестированием. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками Добрушской бумажной фабрики, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время мною будет принято окончательное решение. Я попросил доработать проект указа", - сказал глава государства.

Он рассказал, что с ЦТ планируется совместить школьные экзамены по двум предметам. "Да, мы объединим некоторые экзамены. Мы немножко хотим снять нагрузку с детей", - отметил Александр Лукашенко.