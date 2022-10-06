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Наука

Лукашенко подписал закон, согласно которому молодежные инициативы смогут получать бюджетное финансирование

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Лукашенко подписал закон, согласно которому молодежные инициативы смогут получать бюджетное финансирование

Александром Лукашенко, белорусским лидером, подписан закон «Об изменении закона Республики Беларусь "Об основах государственной молодежной политики"». Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Документ уточняет подходы к оказанию поддержки молодежным общественным организациям путем выделения на конкурсной основе бюджетных средств на реализацию молодежных инициатив, исходящих от таких организаций и (или) инициативных групп из числа молодых граждан.

В качестве меры по формированию здорового образа жизни молодежи закрепляется запрет на реализацию несовершеннолетним электронных систем курения, жидкостей для них, систем для потребления табака.

В соответствии с законом также расширены полномочия Министерства образования в сфере государственной молодежной политики.

 

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