Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности»
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Глава государства Александр Лукашенко подписал Закон "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Закон направлен на реализацию Директивы Президента Республики Беларусь от 6 октября 2022 года №10 "”О недопустимости роста цен" и призван обеспечить защиту интересов граждан, а также поставку на внутренний потребительский рынок товаров по экономически обоснованным ценам.
В этих целях предусматривается установление административной ответственности за неуказание в товарных документах сведений, связанных с формированием цен на потребительские товары, либо указание неполной или недостоверной информации.
За данные нарушения будет применяться штраф в размере до 20 базовых величин (Br640), а для субъектов хозяйствования - до 10% суммы денежной оценки хозяйственной операции, отраженной в товарных документах.