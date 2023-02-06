Лукашенко подписал указ о создании комиссиии для работы с желающими вернуться на родину

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом генерального прокурора Андрея Шведа.

"Один из важнейших вопросов. Я сегодня подписал указ, который подготовлен группой специалистов во главе с вами о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Это как раз тот вопрос, который мы обсуждали накануне. Я посмотрел и состав (комиссии. - Прим. ) и прочее. Если мы что-то тут в указе не предусмотрели, достаточно власти у генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих для того, чтобы решить эту проблему с теми беглыми", - сказал глава государства.