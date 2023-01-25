Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 января подписал указ №19 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом предусматривается призвать в феврале - мае 2023 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов первого курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу.

Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки военной службы.