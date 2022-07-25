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Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство Республики Беларусь 471 человека

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Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство Республики Беларусь 471 человека

Глава государства Александр Лукашенко подписал указ о приеме в гражданство Республики Беларусь 471 человека, в том числе 114 несовершеннолетних. Об этом  сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Гражданство предоставлено 463 гражданам Украины. Среди новых граждан Беларуси 33 семьи с детьми, 7 – многодетные. Одна из них воспитывает шестерых несовершеннолетних детей, двое из которых родились в Беларуси.

Белорусские паспорта получат также двое ученых – кандидат экономических наук и кандидат биологических наук. При этом одному из них ученая степень присвоена в Беларуси.

Всего после поручения о предоставлении гражданства, данного Президентом Беларуси в августе прошлого года, белорусскими гражданами стали 4228 украинцев. Из них по решению Главы государства гражданство Республики Беларусь предоставлено 2247 украинцам.

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