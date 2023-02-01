Лукашенко подарил Президенту Зимбабве трактор, а тот ему — льва

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января подарил Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве трактор, а тот ему - чучело льва. Главы государств приняли участие в церемонии передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям. Здесь им кратко доложили о работе по поставкам и обслуживанию белорусской техники в Зимбабве.