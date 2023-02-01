Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

В стране и мире

Лукашенко подарил Президенту Зимбабве трактор, а тот ему — льва

25 0

Лукашенко подарил Президенту Зимбабве трактор, а тот ему — льва

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 января подарил Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве трактор, а тот ему - чучело льва. Главы государств приняли участие в церемонии передачи белорусской техники зимбабвийским аграриям. Здесь им кратко доложили о работе по поставкам и обслуживанию белорусской техники в Зимбабве.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿