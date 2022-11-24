Лукашенко озвучил цели и приоритеты белорусского председательства в ОДКБ

Цели и приоритеты белорусского председательства в ОДКБ озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь принимает председательство в Организации Договора о коллективной безопасности в период системного кризиса международных отношений. Налицо беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте, дальнейшая поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке", - отметил Александр Лукашенко.

Президент заявил, что страны Запада настойчиво пытаются вернуться к однополярному мироустройству, навязывая свои правила игры, а на смену нормам международного права пришел диктат силы и практика санкционного наказания "непокорных" стран.

"Чего только стоит непрекращающийся санкционный прессинг против Беларуси и России. Текущий кризис архитектуры международной и региональной безопасности непосредственным образом отражается и на нашей организации, ОДКБ, которая подвергается воздействию разноплановых вызовов и угроз - как транснационального характера, так и связанных с межгосударственными противоречиями", - констатировал глава государства.

По его словам, это современные геополитические реалии, в которых вынуждена существовать ОДКБ и на которые ей необходимо реагировать. Причем как на внутреннем, так и на внешнем контуре.

О целях

"В складывающихся условиях видим следующие основополагающие цели в ходе белорусского председательства. На внутреннем контуре - повышение сплоченности государств - членов ОДКБ. Это основополагающие цели: повышение сплоченности нашей, снижение уровня напряженности и урегулирование противоречий между ними в целях укрепления самой организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что многое, что обсуждалось на саммите в узком составе, конечно, не подлежит оглашению. "Но я человек уже опытный и не молодой в этом плане политик. Впервые был такой честный и откровенный разговор. Мы по 15 пунктам достигли договоренности. Впервые мы договорились о том (и было конкретное движение в этом направлении), что есть точки соприкосновения, чтобы прийти к согласию. Как мы все поняли по нынешнему председательствующему (премьер-министр Армении Никол Пашинян. - Прим. БЕЛТА), этот конфликт армяно-азербайджанский, если так вот будем действовать, как сегодня обсуждали, закончится и будет заключен мирный договор", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко признался, что воспринимает это с воодушевлением. "Коль Никол Воваевич молчит, значит, он тоже согласен с тем, что я только что сказал. Вот видите, согласен", - заметил он.

Вместе с тем Президент констатировал, что есть в регионе ОДКБ и другие конфликты, которые необходимо разрешить. Речь о ситуации на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. "И там, как сказал Эмомали Шарипович (Президент Таджикистана Эмомали Рахмон. - Прим. БЕЛТА) сегодня, есть очень серьезное движение вперед с Президентом Кыргызстана. Нам надо убрать эти конфликты, если мы хотим быть настоящей, ответственной организацией. Если мы не можем в своем кругу решить эти вопросы и продвинуться, тогда я согласен с вами: на что мы тогда способны? Поэтому есть очень серьезные шаги вперед в этом направлении", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается внешнего контура, то здесь Беларусь нацелена усилить роль и значимость ОДКБ в системе международных отношений. "А также комплексное соответствие деятельности организации контексту региональной и глобальной безопасности, - добавил Президент. - Поясняю: не очень-то хотят нас воспринимать, особенно основные наши, скажем так, соперники - натовцы. Что бы мы ни предлагали отдельно странам - членам НАТО, коллективному Западу, они дистанцируются от нас. Но подвижки очень серьезные в рамках ШОС, СНГ. Да уже нас замечают руководители европейских государств. Пусть сначала называют нас какими-то "бумажными тиграми", но раз заметили, значит, мы существуем. И в этом направлении нам предстоит двигаться".

Белорусское председательство, отметил глава государства, предлагается провести под девизом "Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности". При этом определено несколько приоритетных направлений.

О приоритетах

Первое. Урегулирование кризисных ситуаций

"Урегулирование кризисных ситуаций и недопущение дальнейшей дестабилизации в зоне ответственности ОДКБ - это должно оставаться в центре нашего внимания", - убежден Александр Лукашенко.

По словам Президента, январские события в Казахстане, конфликт в Украине, ситуация на армяно-азербайджанской и кыргызско-таджикской границах наглядно подтверждают жизненную важность этого тезиса. "Нам всем нужен мир! И как мы все абсолютно единогласно заявили, война никому не нужна!" - заявил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что белорусское председательство предпримет все возможные дипломатические усилия, направленные на деэскалацию напряженности, уменьшение конфликтного потенциала, а также на повышение уровня взаимного доверия через совместные действия государств - членов ОДКБ. "Это позволит зафиксировать лидирующую роль организации в вопросах обеспечения и укрепления региональной безопасности в зоне нашей ответственности. Наши совместные усилия должны оказывать благотворное влияние и на ситуацию в зоне ответственности ОДКБ, в том числе в Восточно-Европейском регионе", - сказал Александр Лукашенко.

Для эффективного реагирования на широкий спектр кризисных ситуаций, возникающих в зоне ответственности ОДКБ, Беларусь намерена сконцентрировать усилия на совершенствовании нормативно-правовой базы организации и национальных правовых актов. Это, по мнению белорусской стороны, должно обеспечить оперативное принятие решений на применение сил и средств коллективной безопасности. Отдельное внимание планируется уделить упрощенной процедуре транзита контингентов с вооружением и военной техникой через территории государств-членов. "Мы уже на опыте убедились, были у нас события. Мы сутками согласовывали, как перебросить наши силы туда и обратно. Это ненормально. Ненормально, когда идет обострение, чуть ли не военный конфликт, а мы сутками это все согласовываем. Поэтому надо здесь нам оперативнее действовать. Оперативность в переброске войск является залогом успеха любой военной либо миротворческой операции", - заметил Президент.

Дальнейшего развития и повышения эффективности применения требуют антикризисные механизмы, не предполагающие задействования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, считает глава государства. "Механизмы без военной силы. Пока у нас не до конца отработан вопрос использования гибкого "политического" инструментария или, если хотите, так называемой мягкой силы, которую активно используют страны Запада - механизмов консультаций, мониторинга, наблюдения на местах", - обратил он внимание.

Чтобы повысить слаженность и укрепить межведомственное взаимодействие в противодействии транснациональным вызовам и угрозам безопасности, Беларусь намерена провести мероприятия по линии ответственности профильных ведомств с возможным приглашением представителей других заинтересованных стран и специализированных международных организаций. "Не надо ломиться, сразу к НАТО бежать и прочее. Потихоньку надо их выдергивать к нам на мероприятия: захотят - приедут, не захотят - господь с ними", - добавил Президент.

"Спектр вопросов: борьба с фейками, дезинформацией, совместное реагирование на киберинциденты, защита территорий стран ОДКБ от нелегального ввоза наркотиков, международное сотрудничество в области защиты критической инфраструктуры, включая ядерные объекты, биологическую безопасность, - пояснил Александр Лукашенко. - В контексте растущей актуальности проблематики биологической безопасности предлагаем провести в Беларуси заседание соответствующего Координационного совета уполномоченных органов государств - членов организации".

"Я говорю о биологической безопасности и проведении в Минске соответствующего мероприятия, но нам надо все-таки честно друг другу сказать. Часто мы говорим, Владимир Владимирович, о биологических лабораториях. По-моему, только у нас и у вас их нет, но на территории некоторых государств ОДКБ они существуют. Поэтому надо в Минске нам обсудить и как-то договориться по этому вопросу, ибо это будет очередная говорильня", - сказал глава государства.

"Это же не шутка - биологическая безопасность. Агитируем друг друга, а в некоторых странах эти американские или других стран лаборатории существуют. Так, как в Украине - несколько их обнаружили", - добавил Президент.

Второе. Эффективное позиционирование ОДКБ

"Эффективное позиционирование ОДКБ в системе международных отношений через развитие сотрудничества с международными организациями и третьими странами является ключевым фактором вовлеченности нашей организации в самые актуальные проблемы международной повестки дня. Организация должна находиться "на передовой" международной жизни и соответствовать постоянно меняющимся вызовам региональной и глобальной безопасности", - заявил Президент.

Белорусская сторона предлагает провести широкое обсуждение международной повестки в разрезе интересов ОДКБ на полях международной конференции высокого уровня по проблематике евразийской безопасности с приглашением высших должностных лиц секретариатов ООН, ШОС, СНГ и других международных организаций. Мероприятие планируется провести в Минске в 2023 году.

"Конференция призвана подчеркнуть роль и место ОДКБ в региональной и глобальной безопасности, миролюбивый фактор нашего объединения, его ориентир на создание необходимых военно-политических условий для эффективного решения устойчивого развития. Мероприятие также усилит поддержку позиций государств - единомышленников в борьбе против политики односторонних принудительных санкций на международном уровне", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко также отметил, что укреплению позиций ОДКБ на международной арене будет способствовать расширение партнерских связей с глобальными игроками, такими как Китай. "В этих целях белорусское председательство намерено инициировать "Стратегический диалог ОДКБ-КНР" (может, Индия, еще проработаем) путем организации в Беларуси встреч представителей министерств иностранных дел, обороны, аппаратов советов безопасности государств - членов ОДКБ и соответствующих государств, как Китай, допустим", - сказал Президент.

Третье. Укрепление военной составляющей

"Военная составляющая ОДКБ является неотъемлемым компонентом организации, вокруг которого она, собственно, и создавалась 20 лет назад. Приоритетными задачами в данной сфере мы видим повышение готовности компонентов войск ОДКБ к выполнению задач по предназначению, а также укрепление военно-технического сотрудничества государств-членов", - сказал белорусский лидер.

Он отметил, что успешное выполнение поставленных задач войсками ОДКБ связано с их всесторонней подготовкой и оснащением современным вооружением и специальной техникой. "Знаете, стыдно даже про это говорить. Эту проблему надо решить раз и навсегда в течение года. Скинуться уже - эти копейки - и вооружить наших ребят, которых мы задействуем в миротворческих и других миссиях. И показать, что мы не хуже натовцев можем обеспечить своих ребят", - подчеркнул белорусский лидер.

В обозначенных целях на территории Беларуси в 2023 году будет спланирован и проведен ряд совместных учений с органами управления и формированиями сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ. По словам Александра Лукашенко, развитие коалиционной военно-технической составляющей во многом зависит от проведения государствами - членами организации скоординированной военно-технической политики. "У нас накоплен серьезный опыт с Российской Федерацией (не было бы счастья, да несчастье помогло) по интенсификации военно-технического сотрудничества и созданию обычных и новейших систем вооружения. Подключайтесь, вы же не чужие люди", - предложил Президент. Белорусское председательство намерено уделить особое внимание активизации усилий по выработке единых подходов в области стандартизации и каталогизации оборонной продукции и развитию кооперации предприятий в выпуске перспективной продукции военного назначения. "Что мы и делаем сейчас по кооперации с Россией. Все это в будущем должно обеспечить совместную разработку и производство современных образцов вооружений и военной техники", - заявил глава белорусского государства. Он отметил, что, как показывает конфликт в Украине, не надо забывать старые образцы вооружений. "Грады", "Смерчи", "Ураганы" и прочие (системы залпового огня. - Прим. БЕЛТА) - оружие еще то", - сказал Александр Лукашенко. Четвертое. Усиление аналитической составляющей, реагирование на информационные войны и медийное позиционирование Александр Лукашенко напомнил, что на встрече лидеров государств ОДКБ 16 мая в Москве он говорил о важности аналитико-прогнозной составляющей в деятельности организации. "Поэтому мы намерены сделать акцент на наращивании институционального потенциала ОДКБ в информационно-аналитической сфере. Видим в этом залог качественного усиления организации и более эффективного реагирования на возникающие вызовы и угрозы безопасности", - сказал он. Президент обратил особое внимание на информационно-психологические операции, на которые в настоящее время в информационной войне делает ставку Запад, и прежде всего НАТО на территории Украины. "Мы очень хорошо это видим и занимаемся. Думаю, и Российская Федерация. Нам надо это уметь делать, чтобы реагировать на их выпады. Потому что там фейки, фейки, начиная от этой Бучи и заканчивая событиями последнего времени", - сказал глава государства. "Информационно-психологические операции стали сродни военным операциям. К этому надо быть готовыми", - подчеркнул он. По словам Президента, конкретным практическим вкладом в реализацию задачи станет формирование сети национальных аналитических институтов стратегических исследований государств-членов. "Это позволит объединить научно-экспертный потенциал наших стран во имя обеспечения мира и безопасности. Видим в этом важный инструмент при подготовке концептуальных и стратегических документов в нашей организации по актуальным вопросам международной и региональной безопасности", - считает глава государства. Белорусская сторона предлагает провести в Минске в 2023 году встречу руководителей национальных аналитических институтов стратегических исследований государств - членов ОДКБ для организации системной работы в этом направлении. "Мы с Россией уже провели несколько таких мероприятий. Кстати, по их инициативе. И это очень хорошо воспринято экспертным сообществом", - отметил Президент. По его словам, немаловажным компонентом также является медийное позиционирование ОДКБ, в том числе - присутствие в зарубежных СМИ. "Полагаем, что назрела необходимость не только активизации информационной работы, но и выработки новых подходов. Думаю, здесь основную роль должна сыграть Россия с тем мощным аппаратом СМИ. У них, конечно, возможностей здесь побольше", - сказал белорусский лидер. О будущем ОДКБ и взаимной поддержке Подводя итог всему сказанному, Президент отметил, что представил только основные элементы видения белорусской стороной совместной работы в ходе председательства Беларуси в ОДКБ. "Я излагал вопросы, насколько они возможны к проработке и принятию нами. У нас же консенсусом принимаются все решения. Поэтому можно было тут изложить большую программу. Но вопрос в том, сможем ли мы, исходя из своих собственных национальных интересов, согласовать эти концепции, - сказал Александр Лукашенко. - Естественно, что какие-то позиции будут корректироваться с учетом меняющейся обстановки как внутри организации, так и вокруг нее. Что-то из названного является новым. Что-то, как говорят, хорошо забытым старым. Вместе с тем нам надо двигаться дальше во имя процветания и безопасности наших народов". "Безусловно, что реализация обозначенных предложений возможна только при условии поддержки всех государств - членов ОДКБ. Прямо скажу - мы на это рассчитываем", - подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что в последнее время в СМИ развивается тезис о том, что жизнь и судьба ОДКБ зависят от исхода российской спецоперации в Украине: "Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет". "И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему", - констатировал Александр Лукашенко.

"Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место", - сказал глава белорусского государства.

"Поэтому мы не только друг друга должны защищать, но понимать (как всегда мы в обычное время говорили): "Россия, Россия, главная ее роль..." Так вот не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно", - добавил Президент Беларуси.

Он также заверил, что со своей стороны Беларусь приложит максимум усилий для того, чтобы ее инициативы и предложения способствовали дальнейшему развитию организации, повышению эффективности всех ее механизмов, а также пошли на пользу государствам-членам.