Лукашенко ответит на вопросы зарубежных и белорусских СМИ
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится 16 февраля с представителями зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие незапланированное, в графике появилось спонтанно. Президент откликнулся на просьбы приехавших зарубежных гостей - согласился на разговор.
На встречу с главой государства помимо белорусских журналистов прибыли представители СМИ Австрии, Азербайджана, Великобритании, Катара, России, Саудовской Аравии, США, Франции, Японии и межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
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