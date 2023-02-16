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Лукашенко ответит на вопросы зарубежных и белорусских СМИ

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Лукашенко ответит на вопросы зарубежных и белорусских СМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретится 16 февраля с представителями зарубежных и белорусских СМИ, сообщает БЕЛТА.

 

Мероприятие незапланированное, в графике появилось спонтанно. Президент откликнулся на просьбы приехавших зарубежных гостей - согласился на разговор.

 

На встречу с главой государства помимо белорусских журналистов прибыли представители СМИ Австрии, Азербайджана, Великобритании, Катара, России, Саудовской Аравии, США, Франции, Японии и межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

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