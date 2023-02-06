Лукашенко ответит на вопросы в прямом эфире. Эйсмонт анонсировала «Большой разговор с Президентом»

В феврале в Беларуси состоится уже ставшее традиционным мероприятие "Большой разговор с Президентом", в ходе которого глава государства Александр Лукашенко в прямом эфире будет общаться с журналистами, блогерами и представителями общественности. Об этом в интервью СМИ рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"Журналистов и ваших коллег более всего интересует возможность самим лично поговорить с главой государства. Хочу проанонсировать: в феврале у нас запланирован "Большой разговор с Президентом". Он, как обычно, пройдет в широком составе. Мы приглашаем наших журналистов, блогеров, общественников к максимально открытому разговору с Президентом в прямом эфире", - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что специально была сделана пауза в полтора года. Предыдущее подобное мероприятие состоялось 9 августа 2021 года. "Нам очень важно было после непростого, но неплохого 2022 года дать возможность журналистам вместе с Президентом подвести его итоги. Сейчас уже, по окончании января, мы имеем всю статистику. И этот разговор, думаю, во многом будет посвящен итогам 2022 года. Но не только. Как обычно, Президент будет максимально открыт и ответит на все вопросы журналистов", - анонсировала Наталья Эйсмонт.