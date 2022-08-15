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Общество

Лукашенко: отношения Беларуси и Республики Корея могут выйти на качественно новый уровень

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Лукашенко: отношения Беларуси и Республики Корея могут выйти на качественно новый уровень

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Республики Корея Юн Сок Ёля с национальным праздником – Днем Освобождения. 

Глава государства подтвердил заинтересованность Минска в дальнейшем развитии экономического и научно-технического сотрудничества с Сеулом, а также в расширении межчеловеческих контактов, обмене опытом среди научных деятелей и представителей деловых кругов.

«Убеждены, что при наличии взаимной политической воли мы сумеем вывести отношения между Республикой Беларусь и Республикой Корея на качественно новый уровень», – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Юн Сок Ёлю счастья, здоровья и долголетия, а народу страны – мира и благополучия.

БелТА.
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