Лукашенко отметил важность укрепления экономического и гуманитарного сотрудничества с Румынией

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Румынии с Национальным днем. Глава государства отметил, что этот праздник является настоящим символом реализованной вековой мечты румын об объединении, олицетворяет собой важное историческое событие на пути становления современной страны. По этому случаю белорусский лидер напомнил о справедливых словах классика румынской литературы Михая Эминеску, который считал, что "секрет долгой жизни государства заключается в сохранении иерархии его заслуг".

В этом году исполнилось 30 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений, и именно Румыния одной из первых признала суверенитет и независимость Беларуси, обратил внимание Александр Лукашенко.

"Однако летопись наших партнерских связей начинается гораздо раньше. Продолжительное время взаимовыгодные контакты содействовали развитию торговли и сельского хозяйства, науки и образования, культуры и спорта на пользу белорусов и румын, – говорится в поздравлении. – Убежден, что в условиях нарастания напряженности в Европейском регионе укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества позволит нам не только сохранить традиции дружбы и доверия, но и сберечь свою национальную идентичность и самобытность".

Александр Лукашенко выразил надежду, что в скором времени Беларуси и Румынии удастся преодолеть неблагоприятную политическую конъюнктуру и возобновить полноценный диалог, основанный на принципах уважения и поддержки.

Президент пожелал всему румынскому народу мирного неба, стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

По материалам belta.by.