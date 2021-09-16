Лукашенко: ОДКБ выступает гарантом и донором безопасности на Евразийском континенте

ОДКБ выступает гарантом и донором безопасности на Евразийском континенте. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.

Глава государства отметил, что в 2022 году Договору о коллективной безопасности исполняется 30 лет, а самой организации - 20. К этим датам, подчеркнул он, необходимо подойти ответственно.

"Как минимум, осуществить ревизию того, что сделано и что предстоит сделать. Возможно, определить новые долгосрочные задачи по развитию ОДКБ, выступающей гарантом и донором безопасности на Евразийском континенте", - заявил Александр Лукашенко.