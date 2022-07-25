Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание на вопиющие факты издевательств над животными и требует реагировать на подобные вещи. Об этом он заявил, принимая с докладом начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Юрия Тертеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что часто подобные действия в отношении животных допускают представители молодежи. "Еще одна проблема. В последнее время видишь (прибуревшей молодежи всегда хватало, и сейчас она есть) издевательство над животными. Среди молодежи особенно. И в интернет еще выложить", - констатировал белорусский лидер.

Он поручил немедленно внести предложения, если в этом плане нужно дополнительно принимать те или иные решения, хоть это сфера и не совсем профильная для Госинспекции. "Но постарайся взять (на контроль. - Прим. БЕЛТА). Это ж тоже животные. Самые близкие, надежные и порядочные животные, которые никогда не предадут. А посмотри, как отдельные люди и молодежь (отдельные элементы) относятся к животным. Это недопустимо. Пока примем закон (он разрабатывается), я попрошу, продумай, как инспекция по защите сможет реагировать на подобные проявления", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что виновников подобных действий даже искать не надо, ведь все это часто нагло выкладывается в социальные сети.

"И второе: население же все-таки, подавляющее большинство, особенно белорусы, это люди жалостливые. Они к животным хорошо относятся. И сразу же проинформируют о таких вот негативных проявлениях", - сказал глава государства.

"Нам надо на это реагировать. Я попрошу, пока мы не выработаем закон, возьми это под контроль, насколько это возможно. Вот эти вопиющие факты. То лебедя там из какой-то рогатки или трезубцем каким-то застрелит и издеваются. Ну, лебедь, священная птица! Или же собачонку какую-то мучают, или еще что-то там. Надо нам с этим вопросом разобраться. Я попрошу взять это под контроль", - резюмировал Александр Лукашенко.