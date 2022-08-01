Лукашенко обозначил перспективы посла Беларуси в России
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Александр Лукашенко, Президент Беларуси, обозначил перспективы Дмитрия Крутого, посла Беларуси в России. Об этом информирует Teleram-канал «Пул Первого».
«Хотите-не хотите, Вы постоянно будете в центре внимания. Посольство в России – это второе Правительство. С точки зрения экономики точно», – подчеркнул Глава государства.
«Главный вопрос – экономика. Будет экономика – будет все остальное. При этом хочу заметить: суверенитет и независимость Беларуси, о чем так много говорят и подкидывают нам эти идеи с Запада, что мы чуть ли не теряем суверенитет и независимость нашей страны, сотрудничая с Россией, так вот, хочу прямо сказать Вам, в России суверенитет и независимость нашего государства - вещи постоянные. Это даже не обсуждается», – добавил Александр Лукашенко.
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