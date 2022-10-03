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Лукашенко обновил состав местной вертикали власти

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Лукашенко обновил состав местной вертикали власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко обновил состав местной вертикали власти. Глава государства согласовал назначение новых руководителей в районах, передает  БЕЛТА.

Александр Лукашенко дал согласие на назначение Михаила Баценко председателем Барановичского горисполкома, Сергея Ярца - председателем Жлобинского райисполкома, Сергея Довгалева - председателем Речицкого райисполкома, Ирины Намоченко - председателем Октябрьского райисполкома, Олега Таргонского - председателем Лоевского райисполкома.

Коме того, Президент согласовал назначение Сергея Дылюка председателем Лельчицкого райисполкома, Владимира Антоненко - председателем Наровлянского райисполкома, Валерия Хелского - председателем Гродненского райисполкома, Александра Студнева - председателем Могилевского горисполкома, Игоря Киселя - председателем Бобруйского горисполкома, Андрея Кожемякина - председателем Славгородского райисполкома, Ольги Пристромской - председателем Белыничского райисполкома.

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