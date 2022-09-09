Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Лукашенко об обращении с радиоактивными отходами: белорусы должны быть уверены, что никакой радиации не появится

2 0

Лукашенко об обращении с радиоактивными отходами: белорусы должны быть уверены, что никакой радиации не появится

Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета Министров, на которое в том числе вынесен вопрос обращения с радиоактивными отходами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы фактически с нуля создали в стране новую отрасль с Белорусской АЭС. Не сегодня завтра нам потребуется утилизировать ядерные отходы - отработанное топливо. Продукт крайне опасный (но очень ценный). Поэтому я ставил задачу выстроить в Беларуси надежную систему обращения с такого рода отходами, создать соответствующую инфраструктуру", - напомнил Президент.

Вопрос обсуждали еще в прошлом году. Тогда решили, что этим займется так называемый национальный оператор. Он возьмет на себя заботу по сооружению объектов обращения с радиоактивными отходами и будет полноценно управлять процессом. "Здесь мы следуем, во-первых, установленным, как вы говорите, мировым стандартам. Во-вторых, это безопасность и здоровье белорусской нации и наших соседей, как вы прописываете. Правда, соседи не очень-то парятся по поводу здоровья наших белорусов, - заметил глава государства. - Главное мое требование - никакой нагрузки на бюджет, никаких дополнительных министерств, ведомств под грифом "оператора".

Президент потребовал четко определиться, как лучше всего поступать с этими отходами и что это за оператор будет в итоге. "Белорусы должны быть уверены, что никакой радиации на территории страны не появится. Это главное!" - подчеркнул он.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »