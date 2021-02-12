Лукашенко о завышении цен на лекарства: примем серьезные решения, вплоть до закрытия отдельных аптек

Власти примут серьезные решения в случае завышения в аптеках цен на лекарства. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, подводя итоги VI Всебелорусского народного собрания.

Ранее председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на ВНС затронул тему ценообразования, в том числе стоимости лекарств.

Александр Лукашенко отреагировал на это, заявив, что установлением высоких цен особенно грешат частники.

"Мы примем очень серьезные решения, вплоть до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства. И установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках. Иного не дано", - заявил глава государства.

По его словам, в условиях пандемии, когда люди болеют разными болезнями, государство не будет "шутить с лекарствами, уповать на какой-то рынок".

Президент также поручил правительству и Минтруда проработать поднятые ФПБ вопросы совершенствования пенсионной системы.