Лукашенко о завышении цен на лекарства: мы не позволим наживаться на здоровье людей

В Беларуси не позволят наживаться на здоровье людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя Комитета государственного контроля Беларуси Василия Герасимова.

Президент напомнил, что было принято решение правительства по пресечению необоснованного роста цен. В частности, в отношении лекарств после повышения НДС до 10%, и под это аптеки начали поднимать цены. "А некоторые и на 30% повысили", - заметил Василий Герасимов.

"Да. Значит, жесточайшим образом надо останавливать людей, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы должны видеть и оптовиков, и розницу. Но самое главное - лекарства. Мы не должны позволить этим разного рода очумелым наживаться на бедах людей. Никто не пришел и не принес копейку из них для того, чтобы поддержать лечение от ковида. Никто, только государство. Уже миллиард долларов на это из всех источников страна затратила. Что, кто-то пришел из собственников аптек и прочих какие-то деньги дал? Никто не дал".

"Ну, у нас 50% государственных аптек, 50% примерно частных. Если в чувства не приведем частников, ну что ж, тогда будут работать государственные аптеки. Но мы не можем позволить на здоровье людей наживаться. Поэтому лекарства - на особый контроль", - заявил глава государства.