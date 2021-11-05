Лукашенко о заболеваемости COVID-19: мы сползли с той вершины, на которую поднялись во время последней волны

Уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси снижается. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов Могилевской областной клинической больницы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы не просто сползаем с той вершины, на которую поднялись (особенно по госпитализации, воспалению легких), а уже сползли. Мы уже во многих областных центрах, других больницах возвращаем койки, которые были отданы под ковид. Мы начали в полном объеме оказывать плановую помощь", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства призвал граждан беречь свое здоровье и относиться к нему ответственно. "Берегите себя, все зависит от вас. Маски, респираторы - это ваше дело. Мы вас заставлять не будем. Но помните, что прежде всего вы творцы своего здоровья", - подчеркнул Президент.

"Мы не будем никого "давить", мы будем вам рассказывать и убеждать, что это (использовать средства защиты. - Прим. БЕЛТА) надо делать", - подытожил Александр Лукашенко.