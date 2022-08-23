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Лукашенко о вступительной кампании 2023 года: «Учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила»

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Лукашенко о вступительной кампании 2023 года: «Учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила»

Учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила проведения вступительной кампании 2023 года. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании о развитии национальной системы образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что с 2023 года начнут действовать основные нововведения в соответствии с обновленным Кодексом об образовании и правилами приема в техникумы и вузы. А с началом учебного года фактически будет дан старт новой вступительной кампании.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главным принципом его политики в образовании остается справедливое отношение к каждому человеку и обеспечение равных возможностей для обучения. "Правда, я так подумал над этим тезисом и сделал вывод, что как никогда раньше такие возможности есть. Особенно что касается целевого направления ребят и девчонок для обучения в вузе. Целевое направление - это большая льгота. Те, кто неплохо занимались в школе, имеют возможность поступить в вуз", - сказал Президент.

"Поэтому учителя, выпускники и их родители должны четко знать все правила", - заявил белорусский лидер.

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